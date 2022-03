news

Ökumenischer Friedensgottesdienst für die Ukraine und für die Welt in der Kathedrale St. Martin von Bratislawa in der Slowakei

Das Friedensebet ist der erste Schutz gegen den Krieg. Auf Initiative der Gemeinschaft Sant'Egidio in der Slowakei wurde in der Kathedrale St. Martin in der slowakischen Hauptstadt für den Frieden in der Ukraine und für die Versöhnung zwischen den Völkern gebetet, sowie für alle Menschen in der Welt, die unter dem Krieg leiden, und für die Flüchtlinge, die zur Flucht gezwungen sind. Nacheinander wurden alle Länder, Weltregionen, die sich im Krieg befinden, und Länder, die von Gewalt betroffen sind, genannt. Während der Chor das Kyrie eleison sang, wurde für jedes Land ein Friedenslicht entzündet.

Auch der slowakische Premierminister Eduard Heger und der Erzbischof von Bratislava, Stanislav Zvolenský, nahmen an dem Gebet teil. Die europäischen Bischöfe der Europäischen Bischofskonferenz und der COMECE waren in der Kathedrale anwesend, zusammen mit den Teilnehmern der Tage und Vertretern der evangelischen Kirchen. Viele arme Freunde, die von der Gemeinschaft eingeladen wurden, nahmen ebenfalls teil.

"Möge das Evangelium des Friedens in jedem von uns widerhallen und uns in Bewegung setzen", sagte Pfarrer Christian Krieger, Präsident der Konferenz Europäischer Christlicher Kirchen (KEK), der die Meditation hielt. "Der Frieden ist zerbrechlich, und da wir ihn als erworben betrachten, haben wir die Arbeit der Versöhnung aufgegeben", fügte er hinzu.

Der Erzbischof von Bratislava betonte, dass Flüchtlinge wieder eine Familie finden müssen, und dass es dafür aufnahmebereite Gemeinden braucht. Der Premierminister dankte der Gemeinschaft für ihren Dienst am Frieden, der aus Gebet und Arbeit besteht.

Zum Abschluss lud der Erzbischof von Bratislava alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Abendessen ein, an dem auch die von der Gemeinschaft Sant'Egidio eingeladenen Freunde der Straße teilnahmen.