Versammlung in Togo in Lomé sagt mit Sant'Egidio: "NEIN zum Krieg"

Am Samstag, den 19. März, organisierte die Gemeinschaft Sant'Egidio in der Agora Senghor im Zentrum von Lomé eine Demonstration für den Frieden in der Ukraine und in allen von den Konflikten in Afrika betroffenen Regionen, an der zahlreiche Studenten und Gymnasiasten aus der Hauptstadt teilnahmen.

Der Titel "Nein zum Krieg, Freunde der Armen, Baumeister des Friedens" war das Leitmotiv der Reden, begleitet von einigen Zeugnissen darüber, wie jeder in den von so vielen "sozialen Kriegen" gezeichneten Gesellschaften Wege zum Frieden auftun kann, angefangen bei der Freundschaft mit den Armen, den einsamen Alten, den Straßenkindern, den Gefangenen in afrikanischen Gefängnissen.