Einen weitere Hilfslieferung von Sant'Egidio für die Ukraine

Eine von der Gemeinschaft in Rom gesammelte Hilfslieferung ist in die Ukraine unterwegs: 35 Paletten mit 16 Tonnen Hilfsgütern. Medikamente für Krankenhäuser, Kleidung, Schuhe, Babywindeln, Kinderwagen und Mullbinden. Das gesamte neue Material, das in kurzer Zeit gesammelt wurde, wird voraussichtlich am Freitag, den 25. März, im Lager der Gemeinschaft Sant'Egidio in Lemberg eintreffen, von wo aus es an die Orte der größten Not geschickt wird. Das Material wird in den Fahrzeugen des Regionalen Kriseninterventionskorps der Region Latium transportiert, mit dem die Gemeinschaft vor kurzem ein Vereinbarungsprotokoll zur Intervention in humanitären Krisensituationen unterzeichnet hat.

Eine weitere Sendung wird aus der Tschechischen Republik nach Lemberg gelangen: eine Spende von Tellern und Besteck für die in einem Gemeinschaftsgebäude eingerichtete Mensa für Binnenvertriebene.



Notstand in der Ukraine: Was wir tun und was wir tun können

Unterstützen Sie uns weiterhin durch eine ONLINE-SPENDE



SPENDE BEI FACEBOOK

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

oder "Patenschaftsprogramm Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.











Verbreitung des APPELs von Andrea Riccardi für "Kiew als offene Stadt", damit die Feindseligkeiten und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung aufhören.



Für andere Arten von Hilfe kontaktieren Sie uns:

BERLIN: [email protected]

MÜNCHEN: [email protected]

WÜRZBURG: [email protected] oder 0931322940

MÖNCHENGLADBACH: [email protected]

INNSBRUCK: [email protected]