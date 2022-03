news

Besuch des Präsidenten der Republik Burundi bei Sant'Egidio

Am Samstag, den 26. März, besuchte der Präsident von Burundi, Evariste Ndayishimiye, in Begleitung der First Lady und des burundischen Außenministers die Gemeinschaft Sant'Egidio.



In einem langen und herzlichen Gespräch mit Andrea Riccardi und Marco Impagliazzo bedankte sich Präsident Ndayishimiye für die lange Geschichte der Freundschaft und Solidarität zwischen der Gemeinschaft Sant'Egidio und Burundi, von den Friedensverhandlungen in Arusha bis zur täglichen Arbeit zugunsten der Armen und der Entwicklung.