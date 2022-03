news

Sant'Egidio in der Ukraine während des Kriegs: neue Zentren der Gemeinschaft in Lemberg und Ivano-Frankivsk eröffnet

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken



Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat im Zentrum von Lemberg einen Ort eröffnet, der ein Bezugspunkt in der Stadt ist, wo zahlreiche Solidaritätsinitiativen für die Armen und Flüchtlinge aus anderen Regionen des Landes durchgeführt werden, die vor dem Krieg fliehen und Zuflucht suchen oder ihre Flucht nach Polen fortsetzen.



Es ist auch das Koordinationszentrum für die humanitären Aktionen von Sant'Egidio in der gesamten Ukraine. In diesen Tagen werden die aus Italien eintreffenden Hilfsgüter nach Lemberg gebracht und von dort aus in die Gebiete des Landes verteilt, in denen die Not am größten ist: Kiew, wo die Mitglieder von Sant'Egidio ihre Bemühungen zur Unterstützung der Schwächsten (ältere Menschen, Obdachlose, Behinderte, Kinder) vervielfachen, aber auch Charkiw und andere Gebiete im Osten des Landes, die vom Konflikt stark betroffen sind.



In Iwano-Frankiwsk wurde außerdem ein neues Gemeinschaftszentrum eröffnet, um das Engagement für die Menschen zu unterstützen, die am meisten unter den Folgen des Krieges leiden.

.

In der Tat hat der Krieg die Arbeit von Sant'Egidio in der Ukraine nicht unterbrochen, im Gegenteil, das Engagement für die Solidarität ist breiter und intensiver geworden: Es ist die Antwort auf den Krieg. Ein Widerstand, der die Grundlagen der Menschlichkeit retten will, angefangen mit dem Einsatz für die Schwächsten und Wehrlosesten.