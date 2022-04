news

Der Friede ist jung. Schüler der weiterführenden Schulen trafen die Jugend für den Frieden im Einsatz für den Frieden in der Ukraine

Am Samstag, den 2. April, versammelten sich über 550 Schülerinnen und Schüler aus Padua gemeinsam mit der Jugend für den Frieden im MPX-Kino zu einem Tag des Austauschs und des Einsatzes für den Frieden. Genauso viele waren in Schulen mit dem Treffen verbunden.

"Ja zum Frieden, Nein zum Krieg" war der Slogan, der den Vormittag begleitete, verbunden mit der Aufforderung, keine Waffen mehr einzusetzen und einen echten Dialog zu führen.



Besonders berührend war das Zeugnis von Olya Makar, einem jungen ukrainischen Mitglied der Gemeinschaft Sant'Egidio, das aus Warschau zugeschaltet wurde. Sie erzählte von ihrem Engagement an der Seite der Flüchtlinge in der polnischen Hauptstadt und von der Arbeit von Sant'Egidio zur Rettung von Dutzenden von Dialysepatienten, von denen einige auch in Padua aufgenommen wurden. Mirko Sossai von Sant'Egidio half den Jugendlichen, die Situation in der Ukraine zu verstehen, und forderte sie auf, sich immer vor denen in Acht zu nehmen, die behaupten, Krieg sei gerecht oder unvermeidlich. Frieden beginnt mit dem Engagement eines jeden von uns, und jeder kann viel tun, selbst wenn er noch jung ist.

Dem Bürgermeister von Padua, Sergio Giordani, überreichte die Jugend für den Frieden schließlich einen Friedensappell am Ende eines Marsches durch die Straßen der Stadt. O., ein junger Ukrainer, der mit seiner Familie in Padua angekommen ist, übergab den Appell an den Bürgermeister.