1500 Kinder in Novara demonstrieren mit der Jugend für den Frieden für das Ende der Konflikte in der Ukraine und weltweit

1.500 Grundschüler trafen sich mit der Jugend für den Frieden von Sant'Egidio im Hof des Schlosses von Novara, um JA ZUM FRIEDEN, NEIN ZUM KRIEG zu sagen!

Die Stimmen der Kinder erhoben sich laut und vereint wie ein einziger Chor, um ein Ende des Konflikts in der Ukraine und aller Kriege zu fordern. Zeugnisse, Briefe, Botschaften und Lieder folgten einander in einer Atmosphäre der Aufmerksamkeit und des Austauschs. Langer Beifall begleitete die Rede von Piero, einem älteren Mann, der in einer Wohngemeinschaft von Sant'Egidio lebt und am 25. April 100 Jahre alt wird.



Ein weißes Taschentuch, ein Symbol des Friedens, mit der Aufschrift NO WAR, wurde jedem Teilnehmer überreicht und von allen zu den Klängen von GIVE PEACE A CHANCE geschwenkt. Nach der Verlesung der Namen aller Länder, in denen Krieg herrscht, bat die Jugend für den Frieden die Kinder, eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Konflikte einzulegen. Es herrschaft vollkommene und tiefe Stille. In den ersten Reihen nahmen einige ukrainische Flüchtlingskinder, die von der Gemeinschaft aufgenommen worden sind, mit Erstaunen und großer Ergriffenheit an dem großen Ereignis des Friedens teil.