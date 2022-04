news

Die sehr zerbrechlichen Friedensbrücken zwischen über den Bosporus. Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana

Die Vermittlung der Türkei, während in der Ukraine gekämpft wird, und die sehr gegensätzlichen Positionen von Kiew und Moskau

Das Wort zur Beendigung des Krieges könnte von einem Palast in Istanbul kommen. (Auch) Dank Erdogan.



Der Krieg in der Ukraine geht weiter: Bombardierungen, Tote, Flüchtlinge, die ihre Häuser verlassen, Städte, die dem Erdboden gleichgemacht werden, wie Mariupol. Ein Ende des Leidens ist nicht in Sicht. Unterdessen fand in Istanbul in Anwesenheit und auf Vermittlung des türkischen Präsidenten Erdogan eine Verhandlungsrunde zwischen Russen und Ukrainern statt. Zuvor hatten bereits andere Treffen in Belarus stattgefunden.



Aber in Istanbul gibt es endlich einen Vermittler, die Türkei, die ihr Gewicht und die Stärke ihrer Beziehungen zur Ukraine, die am Schwarzen Meer liegt und historische Beziehungen zu den Türken unterhält, und zu Russland, von dem die Regierung in Ankara (obwohl sie der NATO angehört) Rüstungsgüter gekauft hat, deutlich macht. Ein Vermittler war nötig, da in der Ukraine gekämpft wird und die Positionen von Kiew und Moskau so gegensätzlich sind. (Lesen Sie weiter)

Ursprünglich war der israelische Bennet im Gespräch, aber jetzt spielt die Türkei das Spiel. Die Verhandlungen finden in Dolmabahçe statt, dem größten Palast der Türkei mit Blick auf das Meer in Istanbul, der Residenz der Sultane seit dem 19. Jahrhundert, wo der letzte von ihnen abreiste und wo der Gründer der modernen Türkei, Atatürk, starb. Der feierliche Rahmen und die Anwesenheit Erdogans zeigen, wie sehr die Türkei Verhandlungen mit dem vollen Gewicht ihrer Diplomatie schätzt.



Viele äußerten sich skeptisch über die Erfolgsaussichten der Gespräche. Sie stellten fest, dass es unmöglich ist, während eines Kampfes zu verhandeln. Es ist in der Tat dramatisch, von Vermittlung zu sprechen, während in der Ukraine Menschen vor Ort getötet werden oder unter russischem Bombardement sterben. Aber es ist in vielen Konfliktsituationen geschehen.



Die eigentliche Frage ist, ob Russland das Abkommen, das seine Ansprüche reduziert, will. Die europäischen Länder befürworten den Verhandlungsweg, auch wenn sie nach zweitägigen Gesprächen nicht nach einem Erfolg schreien. Welche Art von Verhandlungen kann schon in zwei Tagen Früchte tragen?



Der ukrainische Präsident Zelensky hat verständlicherweise zwei Standpunkte: einen, der vielen seiner Botschaften an die Parlamente der Welt zugrunde liegt, in denen er die russische Aggression anprangert und um größtmögliche Unterstützung bittet, aber auch einen anderen, den ich als Verhandlungsführer bezeichnen würde. Ich habe den Eindruck, dass sich dieses zweite Register in den letzten Tagen verstärkt hat. Der ukrainische Staatschef schlägt vor, dass Russland seine Einwände gegen den Beitritt Kiews zur Europäischen Union aufgibt. Kiew würde nicht der NATO beitreten, würde aber Garantien für seine Unabhängigkeit von bestimmten Ländern erhalten (zu denen auch Italien gehört).



Moskau fordert seinerseits Garantien für den Schutz der russischen Sprache in der Ukraine und die Abrüstung des Landes. Wir müssen besser verstehen, welche Rolle die Vereinigten Staaten spielen wollen.



In den europäischen Hauptstädten überwiegt Zurückhaltung, wenn nicht gar Skepsis. Das ist verständlich, aber dies ist die einzige Möglichkeit, einen "Waffenstillstand" zu erreichen, um zu verhindern, dass sich der Krieg ausweitet (es gibt immer das Gespenst des Einsatzes von Atomwaffen) oder sich auf ukrainischem Boden verewigt, wie in Syrien geschehen. Am Bosporus, in Istanbul, gibt es solide Brücken, über die der schwere Verkehr der Megastadt rollt. Hoffen wir, dass die sehr zerbrechliche Brücke des Friedens, die von den Türken zwischen den Russen und den Ukrainern geschlagen wurde, stärker wird und diesen unseligen Krieg bald beenden kann.

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 10/4/2022