Auf dem Weg zur Versöhnung: eine Delegation von Sant'Egidio trifft Präsident Mahamat Idriss Déby Itno

Eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio traf in N'djamena den Präsidenten von Tschad, Mahamat Idriss Déby Itno. Das Land befindet sich in einer heiklen Phase seiner Geschichte. Der Präsident hat einen umfassenden nationalen Dialog eingeleitet, der auch von der Gemeinschaft Sant'Egidio unterstützt wird, die im vergangenen Januar in Rom die verschiedenen politisch-militärischen Gruppen zusammengerufen hat, um den nationalen Versöhnungsprozess fortzusetzen.

Der Präsident drückte seine Wertschätzung für die Arbeit der Gemeinschaft aus und hofft auf eine intensivere Zusammenarbeit mit Sant'Egidio zur Förderung von Frieden und Versöhnung im Land.



Interview mit Mauro Garofalo auf der Facebook-Seite der Präsidentschaft der Republik Tschad (IT)

Foto: Homepage der Präsidentschaft der Republik Tschad