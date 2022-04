news

Am Flughafen in Rom sind 42 Flüchtlinge vom Horn Afrikas und aus dem Jemen durch die humanitären Korridore angekommen

Aufnahme und Integration in italienischen Regionen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Heute Morgen landeten 42 Flüchtlinge vom Horn Afrikas mit einem Linienflug der Ethiopian Airlines aus Addis Abeba in Fiumicino. Ihre Einreise nach Italien wurde durch eine Vereinbarung mit dem italienischen Staat ermöglicht, die 2019 von der Gemeinschaft Sant'Egidio und der italienischen Bischofskonferenz unterzeichnet wurde und die die Ankunft von 600 schutzbedürftigen Personen durch humanitäre Korridore vorsieht. Die Ausreise wurde durch die aktive Zusammenarbeit der italienischen Botschaft in Addis Abeba, der Abteilung für Bürgerrechte und Einwanderung des Innenministeriums und der Generaldirektion für Auslandsitaliener und Migrationspolitik des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit ermöglicht.



Die 42 Personen, meist junge Alleinstehende, waren seit einiger Zeit in Lagern in Äthiopien auf der Flucht. Darunter waren zwei Familien: eine somalische Frau, eine Witwe mit sieben Kindern, und eine jemenitische Frau mit zwei Minderjährigen. Sie wurden im Morgengrauen am Flughafen Fiumicino von Freiwilligen und einigen Familienmitgliedern empfangen, die schon seit Jahren in Italien leben und in einigen Fällen bereits italienische Staatsbürger sind. Sie werden in Rom und in sieben italienischen Regionen (Emilia Romagna, Friaul, Latium, Lombardei, Apulien, Sizilien, Toskana) von Vereinen, Kirchengemeinden, Privatpersonen und religiösen Einrichtungen aufgenommen, wobei sie von italienischen Familien unterstützt werden, die sie auf ihrem Weg der sozialen und beruflichen Eingliederung in der Region begleiten und ihnen Dienstleistungen, Italienischkurse, Schulunterricht für die Minderjährigen und eine angemessene medizinische Versorgung garantieren. All dies ist einem Projekt zu verdanken, das sich dank der Kirchensteuereinnahmen der Italienischen Bischofskonferenz und der von der Gemeinschaft Sant'Egidio aufgebrachten Mittel und der Großzügigkeit nicht nur von Vereinen und Pfarreien, sondern auch von Bürgern, die ihre Häuser und ihr unentgeltliches und freiwilliges Engagement zur Verfügung gestellt haben, vollständig selbst finanziert.

UNTERSTÜTZEN SIE DIE HUMANITÄREN KORRIDORE

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Humanitäre Korridore"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben.