Ukraine: "Wir fordern einen Waffenstillstand zu Ostern, Frieden zu schaffen ist schwierig, doch es muss versucht werden." Interview mit Marco Impagliazzo bei Rai News 24

Wir rufen alle Verantwortlichen dazu auf, so schnell wie möglich eine Kampfpause zu Ostern einzulegen, die zu einem Waffenstillstand führt, denn es sterben Menschen. Unterstützen wir die Ukraine weiterhin und treten wir dem Krieg mit Solidarität und humanitärem Engagement entgegen". So lautet der Appell von Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, 50 Tage nach Kriegsbeginn. "Wir bitten um Hilfe, denn der größte Bedarf, der in den letzten Tagen entstanden ist, ist der Bedarf an Medikamenten zur Behandlung der Kriegsverletzten, einschließlich blutstillender Mittel und Anästhetika", so Impagliazzo.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio nimmt derzeit 621 Personen in Italien auf, davon 210 in Rom und vielen anderen Regionen. 2 500 Menschen nehmen an Sprachkursen teil oder erhalten finanzielle oder materielle Unterstützung, und etwa hundert kranke Menschen, die sich einer Dialyse unterziehen müssen, werden unterstützt. In ganz Europa werden 1.500 Flüchtlinge aufgenommen, sowohl in Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik als auch in den anderen Ländern, in denen es ukrainische Gemeinden gibt.

Aus Italien kamen 110 Tonnen Hilfsgüter, 73.000 Pakete mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern, darunter Schilddrüsenmedikamente - unter denen die Ukrainer aufgrund von Tschernobyl leiden - und Insulin für Diabetiker. Der von Papst Franziskus geforderte Osterfriede, so fuhr er fort, "soll das Blut der Zivilisten schonen, die zu Tausenden sterben. Viele ältere Menschen sterben, sitzen in Heimen fest, sind krank, können sich nicht selbst versorgen oder sind ohne Nahrung, Wasser und Pflege isoliert". "Wir wissen, dass es schwierig ist, nach so viel Hass, Blut und Gewalt aufgrund der russischen Aggression zum Frieden zu gelangen", erklärte er, "aber wir müssen versuchen, an morgen zu denken. Wir hoffen und beten, dass wir anfangen können, über den Wiederaufbau der Ukraine und die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat zu sprechen". Heute leben 91.000 Ukrainer in Italien, 83.000 von ihnen in ukrainischen und italienischen Familien.