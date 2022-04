news

An diesem Karfreitag sind wir dem Kreuz Jesu auf den Wegen der Welt nachgefolgt: Kreuzwege mit Sant'Egidio

An diesem Karfreitag wurde an das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz erinnert. An vielen Orten der Welt sind Jugendliche, Kinder und ältere Menschen den Kreuzweg mit der Gemeinschaft Sant'Egidio gegangen. Hier sind einige Bilder aus Italien und der Welt



HIER EINIGE FOTOS>>>