news

In Indonesien wurde der nationale Tag der alten Menschen gefeiert: nach langer Zeit öffneten sich wieder die Türen vieler Altenheime für Begegnungen, Gebete, Feste

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Indonesien feierten den nationalen Tag der älteren Menschen in verschiedenen Städten: In Jakarta konnten die älteren Menschen die Einrichtung, in der sie leben, verlassen, um einen Urlaubstag in Ancol zu verbringen, einem beliebten Badeort an der Küste nahe der Hauptstadt.

In anderen Städten wie Medan, Padang, Kupang und Yogyakarta fanden Besuche und Feiern in den Einrichtungen statt. In vielen Fällen war es das erste Mal, dass sie nach der langen Schließung aufgrund der Pandemie zurückkehren konnten. In Padang nahm Bischof Vitus Rubyanto an der Feier im Altenheim Wisma Cinta Kasih teil. Die älteren Menschen genossen diesen kostbaren Moment sehr. In Kupang begann der Tag mit der Feier der Liturgie - auch ein Geschenk für die alten Menschen, die oft nicht die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen - und wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen und einem Festmahl fortgesetzt. Kinder und Jugendliche aus den Schulen des Friedens nahmen aktiv an diesem Tag teil. Nach einer Studienzeit, in der sie über den Wert des Lebens im Alter sprachen, besuchten sie arme ältere Menschen, die in Heimen leben, und brachten ihnen Geschenke.

"Es war ein Moment großer Freude für uns alle. Wir sahen, wie sich verschlossene Türen für den Dialog mit älteren Menschen und für den Aufbau einer integrativen Gesellschaft an verschiedenen Orten in Indonesien zu öffnen begannen. Bei dieser Gelegenheit konnten auch junge Menschen von den Lebenserfahrungen älterer Menschen lernen, und vor allem ist diese Feier ein Zeichen, das auf die Rechte älterer Menschen auf Aufmerksamkeit, Pflege und Gehör hinweisen möchte".