Geschenke der alten Menschen aus Trastevere in Rom für die älteren Menschen in der Wohngemeinschaft in Lemberg

In der Wohngemeinschaft für ältere Menschen in Lemberg erleben verschiedene ältere Menschen die Ruhe eines geschützten Ortes, umgeben und unterstützt von Freunden der Gemeinschaft, nachdem sie aus verschiedenen Städten der Ukraine wegen des Krieges dorthin umziehen mussten.



An sie dachten die alten Menschen von der Gemeinschaft im römischen Stadtviertel Trastevere. Sie meinten, dass das Haus sich sicherlich über einige Annehmlichkeiten freuen würde, die für diejenigen, die in Friedenszeiten leben, unbedeutend sind, aber in Kriegszeiten schwer zu finden sind.

Aus diesem Grund wurden einige Geschenke aus Rom geschickt: ein großer Fernseher, ein Lautsprecher zur Verstärkung und - was typisch italienisch ist - eine schöne Kaffeemaschine mit einem dauerhaften Vorrat an Pads.

Für die älteren Menschen in Lemberg war es eine willkommene Überraschung zu erfahren, dass das neue Zuhause auch schöne Seiten hat, weil sie in einer größeren Familie geborgen sind.