Die First Lady der Zentralafrikansichen Republik besucht die DREAM Clinique der Gemeinschaft Sant'Egidio

Letzte Woche besuchte Brigitte Touadera, die First Lady der Zentralafrikanischen Republik, das Zentrum des DREAM-Programms in Bangui. Während ihres Besuchs traf sie mit dem Gesundheitspersonal zusammen, das ihr die verschiedenen behandelten Krankheiten erläuterte, wobei der Schwerpunkt auf der Vorbeugung von Krankheiten bei Frauen und Kindern liegt.



Nachdem sie die vielen Patienten im Zentrum begrüßt hatte, teilte sie später einer Delegation von DREAM ihre Sorge um die vielen kranken Menschen im Lande mit, die aufgrund des Mangels an angemessenen und kostenlosen Gesundheitseinrichtungen keine Möglichkeit haben, behandelt zu werden. Die First Lady dankte Sant'Egidio für die große Hilfe für ihr Land und versprach, eine Zusammenarbeit zwischen DREAM und dem Verein zum Schutz von Frauen und Kindern, dem sie vorsteht, zu initiieren.