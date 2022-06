news

Krieg in der Ukraine: Hilfsgüter in Mykolajew und an Flüchtlingskinder aus dem Donbass verteilt

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine unterstützt die Gemeinschaft Sant'Egidio die von den Kämpfen betroffenen Regionen und engagiert sich, indem sie humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge sucht und verteilt. Dank des großen Solidaritätsnetzwerkes konnten in den letzten Tagen lebensnotwendige Güter an die Familien von Schülern einer Schule in der Region Mykolajew und an ein Sanatorium in der Region Lemberg verteilt werden, das 200 Kinder aus der Region Lugansk (Donbass) aufgenommen hat.

Hilfen der Gemeinschaft Sant'Egidio für die Opfer des Krieges in der Ukraine

SPENDE BEI FACEBOOK

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Ukraine"

oder "Patenschaftsprogramm Ukraine"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.









Für andere Arten von Hilfe kontaktieren Sie uns:

BERLIN: [email protected]

MÜNCHEN: [email protected]

WÜRZBURG: [email protected] oder 0931322940

MÖNCHENGLADBACH: [email protected]

INNSBRUCK: [email protected]