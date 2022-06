news

Fest in Santa Maria in Trastevere in Rom anlässlich der Weihe von Hans Ulrich zum ständigen Diakon der Gemeinschaft Sant'Egidio in Deutschland

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die Liturgie in der Basilika Santa Maria in Trastevere am Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit war besonders festlich, denn Hans Ulrich von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Deutschland wurde zum ständigen Diakon der missionarischen Bruderschaft von Sant'Egidio geweiht.

An der Liturgie, die von Bischof Ambrogio Spreafico von Frosinone geleitet wurde, nahmen Hans' Frau und Kinder sowie Vertreter der verschiedenen Gemeinschaften aus Deutschland teil, die sich einige Tage in Rom zu Einkehrtagen zum Thema "Ein glückliches Christsein" versammelt haben.

In vielen deutschen Städten sind Gemeinschaften gewachsen und auch neue Europäer und Flüchtlinge aus den Kriegen dieser Zeit aufgenommen worden, sagte Marco Impagliazzo, der Präsident der Gemeinschaft, in seinem Gruß an Hans und seine Familie.