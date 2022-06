termin

Aachen: Gedenken "Sterben auf dem Weg der Hoffnung" an die auf der Flucht Verstorbenen 18.00 Uhr St. Josef (Grabeskirche)

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Gedenken zum Weltflüchtlingstag "Sterben auf dem Weg der Hoffnung"



Montag, 27. Juni 2022 um 18.00 Uhr

St. Josef (Grabeskirche)

EINLADUNG

Der ökumenische Arbeitskreis Bestattungskultur Aachen, die Seelsorge mit Geflüchteten des Bistums Aachen und die Gemeinschaft Sant'Egidio möchten an die Flüchtlinge erinnern, die im Mittelmeer oder an einem anderen Ort auf der Flucht gestorben sind. Seit 2014 sind es über 24.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben. In diesem Jahr richten wir die Aufmerksamkeit besonders auf die Seenotrettung.