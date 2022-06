news

Die kleine Schwester Luisa Dell'Orto, eine mutige und großzügige Ordensfrau mitten in einer gewalttätigen Welt. Meditation von Andrea Riccardi

In Haiti wurde die Ordensfrau, die eine Mutter für Kinder ohne Familie war, getötet

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Matthäus 5,1-12

Liebe Brüder und Schwestern,

der Kommentar zu den Seligpreisungen ist in der Tat vielfältig, denn er umfasst das ganze Evangelium. Denn der eigentliche Kommentar ist das Leben der Christen, die dieses Wort Jesu kommentieren, sodass wir in unserem Freitagsgebet einen Hymnus singen, in dem wir verkünden, dass Jesus der Mann der Seligpreisungen ist, in dem sich alle Seligpreisungen verwirklichen.

Deshalb wollen wir heute einer kleinen Schwester des Evangeliums gedenken, Luisa Dell'Orto, die vorgestern in Port au Prince, Haiti, von drei Banditen mit fünf Schüssen auf der Straße getötet wurde, ohne dass sie etwas gestohlen hatte. Ein Gewaltakt in einer der vielen Barackensiedlungen der Stadt, der Cité Okay, wo sich die Menschen in der nach dem Erdbeben von 2010 verwüsteten Hauptstadt drängen. Ich erinnere mich, dass wir auch Hilfsgüter auf die Insel brachten und so eine Gemeinschaft und Unterstützung für ein Kinderheim entstanden.

Dieser feige Mord an einer einsamen, wehrlosen 65-jährigen Frau zeigt, wie weit verbreitet die Bandengewalt in Haiti und in der Welt heute ist. Es ist ein weiteres Gesicht vom schrecklichen Übel des Krieges, der ganze Länder verseucht. Das ist auch das Leben von Haiti. Haiti hat unter Erdbeben, Cholera, politischen Konflikten, Elend, Attentaten und 10.000 Toten gelitten. Ein Land, in dem die Institutionen nichts mehr unter Kontrolle haben, ein Land, das verarmt und sich in den Fängen der Gewalt befindet und von dem sich die Welt abgewandt hat. Dennoch hat es eine eigene würdige, ich möchte sagen, eine edle Geschichte. Es ist das zweite amerikanische Land, das sich nach den Vereinigten Staaten für unabhängig erklärte und die Sklaverei sofort abschaffte.

Die kleine Schwester Luisa schrieb am Karsamstag über eine Familie, die einen Sohn in einem von Banditen kontrollierten Gebiet verloren hatte: Warum handeln wir so? Warum diese Gewalt, die wir manchmal in uns selbst spüren? Sie entschied sich nicht nur dafür, inmitten der großen Armut zu bleiben, sondern auch inmitten der Gewalt, um einen Raum des Friedens für die Kinder der Slums offen zu halten. Sie sagte: Es gibt keinen einzigen Platz für Kinder. Kay Chal - das Zentrum, das Bruder Karl von Jesus gewidmet wurde - ist die einzige Oase, in der sie sich treffen und zusammen sein können, um ihre Hausaufgaben zu machen, ihre oft gestohlene oder in Ketten gelegte Kindheit auszuleben. So erklärte sie die Bedeutung des Zentrums inmitten dieser Hütten.

Und die Kinder? Meistens wurden sie von ihren Familien aus der Provinz in die Stadt geschickt, um mit jemandem zusammen zu sein, dem es etwas besser ging. Restaveks nennen sie auf Kreolisch, Kinder, die zu besser gestellten Familien geschickt werden, oft kleine Sklaven. Es ist die Rede von einer halben Million Babysklaven.

Die kleine Schwester Luisa war eine Mutter für diese mutterlosen Kinder, eine mitfühlende Schwester für Menschen, die in Hass und Elend versinken und deren Leben sie im Geiste von Bruder Charles de Foucauld teilte. Sei wie sie, sei wie sie", so lautet der Titel des Buches von Pater Voillaume, der nach seiner Zeit als Oberer der Kleinen Brüder Jesu die Brüder und Schwestern vom Evangelium gegründet hat, die sich zum Ziel gesetzt haben, im Geiste von Nazareth mit den Ärmsten zu teilen, aber auch das Evangelium zu verkünden.

Wer denkt heute, liebe Freunde, an diese Verdammten der Erde? Wer ist bei den vergessenen Restaveks von Haiti? Ein wahrer Überrest sind diejenigen, die wie die kleine Schwester Luisa sind, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, diejenigen, die um die Sorgen der anderen trauern, die Armen im Geiste. Sie sind die Kleinen Schwestern des Evangeliums, das Zeichen der Liebe Jesu, das zu einer guten Nachricht für die Armen wird, das zu einer Oase des Friedens für die Kleinen wird.

Aber welche Angst machen Frauen wie die kleine Schwester Luisa, so sehr, dass sie sie töten? Welche Ängste lösen die Ordensschwestern von Mutter Teresa aus, die aus einer Einrichtung, in der sie alte Menschen in Nicaragua beherbergten, vertrieben wurden? Wem haben sie mit ihrem Dienst gedroht? Wie erschreckend sind zwei nigerianische Priester, die in Kaduna getötet wurden?

Sie werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt und mit harten Urteilen belegt werden. Denn die Anwesenheit dieser Frauen und Männer, die sich für Menschlichkeit und Solidarität einsetzen, ist ein lebendiger Protest, ein unbewaffneter Kampf gegen das Gewaltregime, das in so vielen Teilen der Welt herrscht. Deshalb haben sie sie getötet. So auch in Kay Chal, im Herzen der Cité Okay, einer Oase des Friedens für Kinder, einem Raum der Freiheit und des Respekts für ihre durch Gewalt und Sklaverei gestohlene Kindheit. Das wollen sie zerstören, ja, sagen wir es so, wie Jesus es sagt, sie hassen es.

Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Er versichert Jesus, der die aus Liebe getöteten Kleinen nicht vergisst und das von den Seinen vergossene Blut für wertvoll hält. Für uns, Brüder und Schwestern, ist dieser Tod die Prophezeiung einer zerbrechlichen, aber mutigen und großzügigen Frau in einer Welt voller ängstlicher Egozentriker, die unfähig sind zu lieben. In Haiti, aber überall, auch bei den Christen. Es ist ein Aufruf, wie wir an Ostern gesagt haben, zu einer größeren Liebe, der Liebe Jesu. Dieser Tod ist die Erinnerung an Haiti, vergessen und seinen Dämonen überlassen, ohne Solidarität und das Bewusstsein, dass wir gemeinsam gerettet werden.

In der Ukraine wird ein Krieg geführt, und ein großer Teil der Welt leidet darunter. Aber es ist nicht an der Zeit zu kämpfen, es ist nicht an der Zeit, sich zu spalten, sondern über die Zukunft einer solidarischen Welt nachzudenken, in der kein Land jemals wieder zur Sklaverei der Gewalt verurteilt sein wird wie Haiti. Das scheinen Utopien zu sein angesichts der Gewalt und der Arroganz der Waffen, aber der Herr hat gesagt: Wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Einst antwortete der Prophet Jesaja, heute antwortet die kleine Schwester allein: Hier bin ich, sende mich! Und sie ging allein zu den Kindern, den armen Menschen, den Wölfen, mitten in eine gewalttätige Welt.

Hat sie nicht Recht, was die Kriegsherren und politischen Machthaber betrifft? Ich glaube ja. Ihr Leben und ihr Tod bestätigen ihre Vernunft. Möge ihr Name, der Name der kleinen Schwester Luisa, ein Segen für Haiti und für die ganze leidende Welt sein. Amen.