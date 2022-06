news

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat heute die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom besucht

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat heute die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom besucht. Beim Treffen mit Marco Impagliazzo und einer Delegation der Gemeinschaft war auch der US-Botschafter beim Heiligen Stuhl, Joe Donnelly, anwesend.

Während des langen und freundschaftlichen Gesprächs interessierte sich Frau Pelosi besonders für die von Präsident Impagliazzo erläuterte "bewährte Praxis" der humanitären Korridore, auf die sie ausführlich einging, auch um zu verstehen, wie diese sowohl aus rechtlicher Sicht als auch im Hinblick auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft funktionieren. "Ein Modell, an dem man sich orientieren kann", sagte sie und verwies auf die Notwendigkeit, Antworten auf die Einwanderungsprobleme in den Vereinigten Staaten zu finden. Marco Impagliazzo bekräftigte auch die Besorgnis der Gemeinschaft über den anhaltenden Konflikt in der Ukraine und die daraus resultierende Verarmung einiger Regionen der Welt, insbesondere in Afrika.

Anschließend traf Nancy Pelosi einige von der Gemeinschaft aufgenommene Flüchtlingsfamilien aus Afghanistan und der Ukraine. Das Treffen endete mit einer kurzen Zeremonie im Friedenssaal von Sant'Egidio, bei der auf amerikanischer Seite ein Beitrag für die Aufnahme von Migranten geleistet wurde. Hier fanden die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in Mosambik statt, an die Präsident Impagliazzo in seiner Rede erinnerte, sowie andere Gelegenheiten der Zusammenarbeit zwischen Sant'Egidio und den USA, sowohl im Bereich der Konfliktlösung als auch im Kampf gegen die Armut.