Andrea Riccardi besucht in Blantyre das "Haus für Mädchen" von Sant'Egidio in Blantyre

Es ist eine Unterkunft für ausgegrenzte Mädchen, die der Gefahr des Menschenhandels ausgesetzt sind

Die erste Station des Besuchs von Andrea Riccardi in Malawi, bei dem er mit der Gemeinschaft Sant'Egidio zusammentreffen wird, war das "Haus für Mädchen" in Blantyre. Die vor sechs Monaten eröffnete Einrichtung nimmt Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren auf, die auf der Straße lebten, von Menschenhändlern oder von den Familien von Armut getrieben ausgesetzt und manchmal verkauft wurden. Daher werden sie oft missbraucht und ausgebeutet.



Das Phänomen der Mädchen, die auf der Straße leben, nimmt in Malawi zu. Die Menschenrechtskommission der Regierung hat in den letzten drei Monaten eine Zunahme des Kinderhandels festgestellt. Das Phänomen steht im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise, die durch den Krieg in der Ukraine verschärft wird und zu einem weiteren Anstieg der Lebenshaltungskosten geführt hat. Es ist ein Drama enormen Ausmaßes in einem Land, das ohnehin schon arm ist: Die Vereinten Nationen schätzen, dass im kommenden Jahr von 19 Millionen Einwohnern etwa 9 von Hunger bedroht sind.



Sant'Egidio kümmert sich seit Jahren um die Straßenkinder, verteilt Lebensmittel, bietet ihnen Duschen und medizinische Versorgung und kümmert sich um ihre Eingliederung in die Schule oder die Berufsausbildung. In dem kürzlich eröffneten Haus, das 16 Mädchen beherbergen wird, sind die derzeitigen Bewohner alle eingeschult worden, was die erste Stufe ihrer Integration in den sozialen Kontext darstellt.



Während des Besuchs nahm sich Andrea Riccardi viel Zeit, um mit den jungen Gästen und Betreibern zu sprechen, hörte sich ihre Geschichten an und brachte die Freude und Hoffnung zum Ausdruck, die die Gemeinschaft für sie hegt, die für jeden von ihnen zu einer Mutter und Familie geworden ist.