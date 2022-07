news

Besuch der Außenministerin Kenias, Mme. Raychelle Omamo, in Sant'Egidio

Kenias Außenministerin, Raychelle Omamo, besuchte die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom. "Ich bewundere Ihr anhaltendes Engagement für den Frieden, insbesondere im Südsudan", sagte die Ministerin. "Frieden im Südsudan bedeutet auch Frieden für Kenia".

Der Besuch bot die Gelegenheit, die Unterstützung der kenianischen Regierung für die Friedensarbeit und die Solidaritätsinitiativen von Sant'Egidio in Ostafrika zu bekräftigen, etwa in Uganda und Kenia selbst, wo auch das DREAM-Programm zur Bekämpfung von AIDS und Unterernährung durchgeführt wird. Dies ist ein wichtiges Thema in dieser Zeit, in der mehrere afrikanische Regionen mit einer schweren Nahrungsmittelkrise konfrontiert sind. Daher ist eine engere Zusammenarbeit zwischen Sant'Egidio und Kenia zur Bekämpfung der Armut in den ländlichen Gebieten des Landes so wichtig.