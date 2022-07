news

In Kinshasa, Demokratische Republik Kongo, hat Kardinal Parolin eine Delegation des DREAM-Zentrums getroffen

Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo in Vertretung von Papst Franziskus hat Kardinal Pietro Parolin in der Nuntiatur in Kinshasa eine Delegation des DREAM-Programms der Gemeinschaft Sant'Egidio empfangen.



Der Leiter des örtlichen Programms, Dr. Julien Neze, hob die Bedeutung der unentgeltlichen Behandlung hervor, die durch das DREAM-Programm seit 2011 fast 2000 Patienten zur Verfügung steht. Die meisten Patienten stammen aus den armen Stadtrandvierteln, darunter sind viele Waisenkinder, alte Menschen und wegen der Krankheit sich selbst überlassene Personen. Im DREAM-Zentrum finden sie das, was sie selbet als "zweites Leben" bezeichnen.



Der Kardinal begrüßte alle Teilnehmer der Begegnung persönlich, sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter von DREAM, die ihm einen Brief für Papst Franziskus überreichten.

