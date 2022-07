news

In Blantyre in Malawi trifft Andrea Riccardi die Vertreter der Gemeinschaften von Sant'Egidio in Malawi und Sambia

Das Treffen von Andrea Riccardi mit den Vertretern der Gemeinschaften von Malawi und Sambia fand in Blantyre in der Kirche des Hauses der Freundschaft von Sant'Egidio zum Abschluss seines Besuchs in dem Land statt.



Im Verlauf einer Versammlung, an der Vertreter von 70 Gemeinschaften teilnahmen, wurde deutlich, wie wichtig es ist, ein umfangreiches Netz der Solidarität aufgebaut zu haben, das in der Zeit der Pandemie und der Einschränkungen die schwächsten Teile der Gesellschaft unterstützt: Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten, einsame ältere Menschen und vor allem Straßenkinder, deren Zahl während der Pandemie erheblich zunahm und die große Schwierigkeiten hatten, ihren Lebensunterhalt zu sichern.



Gleichzeitig war man besorgt über die wirtschaftliche und soziale Krise, die sich in Malawi, wie auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, als Folge des Krieges in der Ukraine abzeichnet. Umso strategischer ist die Rolle der 120 Schulen des Friedens im Land, die für die mehr als 5000 Kinder, die sie besuchen, ein Ort des Schutzes sind.



Im Gegensatz zu anderen Ländern der Region war Malawi in seiner Geschichte noch nie Schauplatz von Kriegen und Konflikten. Die jüngsten Entwicklungen könnten jedoch der Auftakt zu sozialen Spannungen sein und zu weit verbreiteter Gewalt führen. In der Versammlung wurde das Bewusstsein für die Rolle zum Ausdruck gebracht, die Sant'Egidio in diesem Zusammenhang spielen soll, um den verschiedenen Generationen zu helfen, eine Kultur des friedlichen Zusammenlebens zu erhalten und zu pflegen.