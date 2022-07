news

Andrea Riccardi zu Besuch in Mosambik, 20 Jahre DREAM-Programm und Begegnung mit den Gemeinschaften von Maputo und Matola

In diesem Jahr wird der 30. Jahrestag des Friedensschlusses für Mosambik und auch das 20. Jubiläums des Dream-Programms gefeiert. Aus diesem Anlass besuchte Andrea Riccardi am Samstagmorgen das Dream-Zentrum in Zimpeto am Rande der Hauptstadt, wo er mit Aktivisten, Ärzten und all jenen zusammentraf, die dieses Zentrum mit Leben erfüllen, das nicht nur bei der Behandlung von AIDS, sondern auch bei vielen anderen, auch nicht übertragbaren Krankheiten eine Spitzenstellung einnimmt und sich in Zeiten der Pandemie zu einem Zentrum für Impfungen entwickelt hat.



Am Nachmittag traf Andrea Riccardi dann mit den Gemeinschaften von Sant'Egidio aus Maputo und Matola zu einer Versammlung über das Thema "Ein glückliches Christentum" zusammen. Es waren etwa 200 Personen anwesend, darunter Jugendliche und Erwachsene. Unter ihnen waren auch viele Jugendliche für den Frieden, die seit ihrer Kindheit mit der Gemeinschaft im Ernährungszentrum in Matola aufgewachsen sind. "Verbreitet die Unentgeltlichkeit, die gute Nachricht von Jesus für seine Freunde in der Welt. Seid Träger des Evangeliums für alle", so lautete der Wunsch von Andrea Riccardi an sie.