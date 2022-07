news

In Goma, Kongo, gibt es eine Schule, die eine Hilfe ist, um in Frieden zu leben. Sie ist Floribert Bwana Chui gewidmet

Artikel in Avvenire

Gegründet von Sant'Egidio, 350 Schüler werden betreut, "ein Modell für das Zusammenleben".

Es gibt eine Schule, eine halbe Stunde vom Zentrum von Goma entfernt, in der 350 Kinder und Jugendliche Tag für Tag die Gewalt zwischen den Gruppen, sowie Familienkonflikte und Armut, die die Entwicklung einer ganzen Region blockiert, hinter sich lassen können. Ein Ort des Friedens, in dem Teil des Planeten, in dem der Frieden in den letzten Jahrzehnten am wenigsten Fuß gefasst hat. Dieser Ort ist auch ein Schutz der Rechte und ein Modell für den gesamten Kongo.



Der Grundstein für die von der Gemeinschaft Sant'Egidio gegründete Schule wurde 2008 in Mugungo, unweit eines Flüchtlingslagers durch Don Matteo Zuppi gelegt, dem heutigen Kardinalerzbischof von Bologna und Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz.

"Es ist ein Ort, an dem diese Kinder Stunden abseits der Straße verbringen und eine gute Ausbildung erhalten können, was hier in Nord-Kivu nicht selbstverständlich ist. Es ist kein Zufall, dass alle Kinder der Gegend hierher kommen und lernen wollen", erklärt Schulleiterin Aline Minani. Die Klassenzimmer füllen sich in den frühen Morgenstunden, Kinder unterschiedlichen Alters begrüßen uns singend und vermischen sich in ihren Uniformen, weißen Hemden und blauen Hosen, auf dem Schulhof. "Nachmittags bleiben nur die Älteren, die Schüler des letzten Jahrgangs, um sich auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten", erklärt Schulleiterin Jeannette Solá.



Die Schule ist nach Floribert Bwana Chui benannt, einem Mitglied von Sant'Egidio, der 2007 im Alter von 26 Jahren ermordet wurde, weil er sich den wiederholten Korruptionsversuchen widersetzt hatte. Floribert hatte als Zollbeamter in der Tat Tausende von Dollar als Gegenleistung für sein "Ja" zur Einfuhr verdorbener Lebensmittel in den Kongo abgelehnt. Eine Weigerung, die er mit seinem Leben bezahlte. Seitdem ist Floribert ein Vorbild für die jüngeren Generationen in einem Land, in dem die Korruption auf allen Ebenen mögliche Versuche einer Entwicklung von Grund auf untergräbt. "Wir werden uns immer an seinen vorbildlichen Einsatz erinnern, mit seinem Tod hat er uns viel gelehrt", fügt Aline hinzu.

Die Schule wurde dank italienischer Entwicklungshilfe mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und verfügt über eine Bäckerei und eine Krankenstation, da es in der Gegend kein Krankenhaus gibt. "Meine Familie ist glücklich und dankbar für die Ausbildung, die ich hier erhalten habe", flüstert Olivier Ushindi, ein 16-jähriger Schüler, schüchtern: "Wenn ich die Chance hätte, würde ich weiter studieren, ich mag Mechanik sehr, aber man braucht viel Geld und es ist nicht einfach. Seine Begleiterin Brigitte Blenda, 13, nickt ebenfalls mit fast unmerklichem Tonfall: "Diese Schule hat mir geholfen, mit meinen Freunden in Frieden zu leben und mir Gelassenheit zu geben. Eine Lektion, die ich immer bei mir tragen werde". Floriberts Beispiel und sein aufopferungsvoller Einsatz tragen also Früchte, und zwar durch den Weg dieser jungen Menschen aus Goma, die in einer Schule einen Ort der Hoffnung gefunden haben, an dem sie zusammenwachsen und sich eine andere Zukunft vorstellen können.

[ Paolo M. Alfieri]