Multiethnische 'summerschool' in Warschau

Die 'summerschool' hat in Warschau begonnen: Tage mit Festen und Bildung in einem Umfeld friedlicher Begegnungen zwischen den Völkern. Familien aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan, Ägypten, Somalia, Ruanda und auch Polen sind in einer heiteren Atmosphäre mit Spielen für Kinder, Begegnungen zum Thema Ökologie und Frieden, Polnischkursen für Erwachsene und einer ganzen Reihe anderer Attraktionen versammelt.



Die von der Warschauer Gemeinschaft organisierten Sommerschulen werden den ganzen Sommer über fortgesetzt, weitere Initiativen sind geplant.