In Paris sind einige syrische Familien auf dem Weg der humanitären Korridore angekommen

Eine Gruppe syrischer Flüchtlinge aus dem Libanon traf gestern auf dem Pariser Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle ein. Es handelt sich um zwei Familien, ursprünglich aus Aleppo und Hama, bestehend aus sechs Personen, darunter drei Kinder im Alter von 6 Jahren, 4 Jahren und einem Monat, die nach schrecklichen Jahren in Syrien und in Flüchtlingslagern im Libanon ein neues Leben in Frieden suchen. Sie werden in Suresnes und La Montagne aufgenommen und auf ihrem Weg zur Integration von Menschen begleitet, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio zusammenarbeiten und von ihr unterstützt werden.



Die Familien werden im Rahmen der Vereinbarung über die Durchführung des Projekts "Operation zur solidarischen Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Libanon (Humanitäre Korridore)" aufgenommen, deren Verlängerung am 12. April 2021 in Paris zwischen dem Innenministerium, dem Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten, der Gemeinschaft Sant'Egidio in Frankreich und den Französischen Sozialwochen unterzeichnet wurde. Dieses Protokoll sieht die Identifizierung, Aufnahme, Integration und Eingliederung von 300 Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien im Libanon in den nächsten drei Jahren nach der Unterzeichnung des Protokolls vor, wobei vulnerablen Personen Vorrang eingeräumt wird.

Mit diesem Neuzugang in Frankreich steigt die Zahl der im Rahmen dieses zweiten Protokolls aufgenommenen Personen auf 46, darunter 20 Kinder unter 18 Jahren. Dieses zweite Protokoll folgt auf das erste, das 2017 unterzeichnet wurde und die Aufnahme von 504 Personen in Frankreich nach denselben Kriterien ermöglicht hat.