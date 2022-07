news

Sanftmut und Großzügigkeit, neue Märtyrer, der Mut des Evangeliums. Leitartikel von Andrea Riccardi

Allein 2021 wurden 21 Missionare getötet. Ihr Blut ist eine Prophetie des Friedens und ein Testament, das wir aufgreifen müssen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Allein im Jahr 2021 wurden 22 Missionare getötet. Ihr Blut ist eine Prophetie des Friedens und ein Testament, das wir aufgreifen müssen.



In Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, wurde Luisa Dall'Orto, 65 Jahre, getötet, sie gehörte zu den kleinen Schwestern des Evangeliums und arbeitete in einem der vielen Slums der Stadt, der Cité-Okay, wo Elend und Gewalt miteinander verwoben sind. Sie sagte über ihr inmitten der Hütten errichtetes Zentrum: "Es gibt keinen einzigen Platz für Kinder.... Kay Chal ist die einzige Oase, in der sie sich treffen, zusammen sein, ihre Hausaufgaben machen und ihre Kindheit ausleben können, die ihnen oft geraubt oder in Ketten gelegt wird". Und die Kinder, die meisten von ihnen kommen aus der Provinz, werden in die Stadt zu wohlhabenden Familien geschickt, oft kleine Sklaven, denen die Kindheit gestohlen wird: Sie sind die Restavek auf Kreolisch.



Warum wurde Schwester Luisa getötet? Sie hatte sich entschieden, in einer gewalttätigen Welt anwesend zu sein, um den Kleinen zu helfen. Wahrscheinlich hat die Arbeit der Ordensfrau die Kinder der kriminellen Unterwelt entzogen: Sie musste also beseitigt werden. Trotz der gewalttätigen Umgebung und des Klimas beschloss sie, bei ihren Kindern zu bleiben.

Ihr Leben zeigt, was das Martyrium ist. Welche Probleme schaffen Christen wie sie den gewalttätigen Menschen, sodass man sie tötet? Das ist eine Frage, die wir uns heutzutage stellen, wenn wir sehen, wie viele Christen sterben. Und warum? Kürzlich wurden zwei Jesuiten in der Kirche von Cerocahui, einem kleinen Dorf in der Sierra Tarahumara in Mexiko, getötet: Sie hatten versucht, einen Mann zu verteidigen, der das Gotteshaus betreten hatte, weil er von einem bewaffneten Mann verfolgt wurde. Aber alle drei wurden erschossen. Die Sierra Tarahumara, eine vergessene Region, ist zu einem Operationsgebiet für Drogenhändler geworden. Die Jesuiten wurden ermordet, weil sie einen Mann verteidigten und die Kirche als Zufluchtsort betrachteten.



In Nigeria hat man in Owo ein Pfingstfest des Blutes erlebt. Bewaffnete Männer drangen während der Messe in die Kirche des Hl. Franz Xaver ein, schossen wild um sich und töteten mehrere Dutzend Christen.



Der sonntägliche Besuch der Messe wird in einigen Teilen der Welt zu einem Akt der Tapferkeit, da Terroristen feige wehrlose Christen beim Gebet angreifen. In den letzten Monaten sind in Nigeria mehrere katholische Priester getötet worden: ein hoher Tribut.



Im Laufe des Jahres 2021 wurden bis zu 22 Missionare, Männer und Frauen, Opfer von Gewalt. Und warum? Sie hatten keine Feinde und kämpften gegen niemanden. Es mag verschiedene Erklärungen für die Ereignisse geben, aber eine Konstante eint all diese schmerzlichen Fälle: Sie richteten sich gegen wehrlose Menschen, die - oft in Konfliktsituationen - für den Frieden und im Dienste der Schwächsten lebten.



Die Sanftmut und Großzügigkeit ihres Lebens ist ein konkreter und stiller Protest gegen Gewalttaten, kriminelle Banden, religiösen Fanatismus und die Ausbeutung von Menschen. Dafür mussten sie sterben, damit es keine Zeugen mehr dafür gibt, dass man anders leben kann, ohne zu töten und das Wohl der anderen zu suchen.



Ihr Blutvergießen ist keine Nachricht, die zu den Akten gelegt werden darf. Dieses vernichtete Leben hat allen etwas zu sagen: Es ist ein Zeugnis, das die christlichen Gemeinschaften der Welt aufgreifen sollten.



Es ist die großartige und demütige Botschaft, dass man für das Evangelium und für andere leben kann, ohne auf jede Weise zu versuchen, sich selbst zu retten. Das Christentum unseres Jahrhunderts ist nicht nur das der etwas faulen und zurückhaltenden Christen, sondern es ist auch das der Menschen, die uns ähnlich sind, die zwar keine tapferen Helden sind, aber Menschen, die sich entschieden haben, für das Evangelium zu leben.



Die neuen Märtyrer des 21. Jahrhunderts reden uns allen ins Gewissen und sind eine lebendige Verkündigung, dass es möglich ist, das Evangelium der Seligpreisungen zu leben. Deshalb wurden sie umgebracht: Ihre vom Evangelium geprägte Menschlichkeit musste zum Schweigen gebracht werden, denn sie war eine Prophezeiung in einer gewalttätigen Welt, die weder sehen noch hören noch sprechen will. Sie zieht es vor zu morden.

Leitartikel von Andrea Riccardi in Famiglia Cristiana vom 17.7.2022