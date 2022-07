news

Fürst Albert II. von Monaco zu Besuch bei Sant'Egidio zur Unterzeichnung eines Abkommens über Armutsbekämpfung, humanitäre Korridore und Gesundheit in Afrika

Fürst Albert II. von Monaco besuchte gestern in Begleitung der Außenministerin, Frau Berro Amadeï, Erzbischof David und einer Delegation des monegassischen Ministeriums für internationale Zusammenarbeit die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom. Er wurde von Andrea Riccardi, Präsident Marco Impagliazzo und anderen Vertretern der Gemeinschaft begrüßt. Während des Treffens wurde eine Absichtserklärung zwischen der Regierung des Fürstentums Monaco und Sant'Egidio unterzeichnet, die die 2015 begonnene Zusammenarbeit auf formale Grundlagen stellt.



Seit mehreren Jahren arbeiten das Ministerium für internationale Zusammenarbeit Monacos und die Gemeinschaft zusammen im Kampf gegen die weltweite Armut und für den allgemeinen Zugang zu Gesundheit und Bildung, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Zwei neue Abkommen wurden gemeinsam unterzeichnet: zur Unterstützung des DREAM-Programms zur Prävention und Behandlung von AIDS und anderen Krankheiten in Malawi und Mosambik sowie zur Stärkung der "humanitären Korridore".



Fürst Albert II. besuchte auch die Schule für italienische Sprache und Kultur von Sant'Egidio auf der Piazza Santa Maria in Trastevere, wo er ein langes Gespräch mit den Schülern und vielen Familien mit Kindern verschiedener Nationalitäten führte, die in den letzten Jahren dank der "humanitären Korridore" aus dem Libanon, Äthiopien, Libyen und Afghanistan gekommen sind.