news

Der Sant'Egidio-Summer wird fortgesetzt, damit in diesem Sommer niemand allein bleibt

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Der Welttag der Großeltern und älteren Menschen war ein besonderer Moment der Begegnung zwischen Jung und Alt im #santegidiosummer. Denn gerade die älteren Menschen stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit in einem sehr schwierigen Sommer mit langen und häufigen Hitzewellen. Ihre Schwäche wird oft durch Einsamkeit noch verschlimmert. In vielen Städten Italiens und Europas gibt es zahlreiche Angebote, die darauf abzielen, sich um sie zu kümmern und sie nicht allein zu lassen: Ausflüge, gesellige Momente, Hilfsdienste, Einkäufe und Versorgung mit Medikamenten, aber auch Besuche und Gespräche, um die Einsamkeit zu durchbrechen. Der Sommer ist auch für die Obdachlosen schwierig: Auch für sie hat die Gemeinschaft Urlaubstage organisiert, während die Aktivitäten der Nahrungsmittelhilfezentren, der Mensen und der Essensverteilung auf der Straße ununterbrochen fortgesetzt werden. In einigen Orten gibt es Duschen und klimatisierte Räume, um die heißesten Stunden des Tages zu überbrücken.



Mehrere Initiativen betreffen Flüchtlinge und Kinder. In Novara wird in Zusammenarbeit mit der Universität Piemont Unterricht in italienischer Sprache und Kultur organisiert und viele ukrainische Kinder haben beschlossen, sich für die Aufnahme zu revanchieren, indem sie den Kindern in den von der Gemeinschaft organisierten Summerschools helfen und sie bei den Hausaufgaben und sportlichen Aktivitäten unterstützen. "Das ist eine bereichernde Erfahrung für mich", sagt Viktoria, ein ukrainisches Mädchen, das vor kurzem in Italien angekommen ist, "denn es ermöglicht mir, den Kleinen zu helfen, aber auch, Italienisch zu sprechen und zu lernen.



Erst gestern ist die erste Gruppe von Sant'Egidio in Zypern eingetroffen, um mit der Arbeit mit den Flüchtlingen auf der Insel zu beginnen, die im August fortgesetzt werden soll.