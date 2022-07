news

Urlaub in Prag mit Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind

In den vergangenen Monaten ist eine Freundschaft zwischen der Gemeinschaft Sant'Egidio in Prag und mehreren ukrainischen Familien entstanden, die vor dem Krieg geflohen sind und in der Stadt aufgenommen wurden. In den letzten Monaten hat die Gemeinschaft den Schulbesuch der Kinder unterstützt und eine Sprachschule für ihre Mütter eingerichtet.



In den letzten Tagen wurden Familien, vor allem Frauen und Kinder, eingeladen, auf einem Hügel unweit der Stadt einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Anwesend waren auch Dialysepatienten, die dank des Einsatzes von Sant'Egidio in Prager Krankenhäusern behandelt werden.

Es waren Tage der Freundschaft und der Erholung für alle. Sofia, 87 Jahre alt und aus Charkiw stammend, sagte gerührt, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatte, wieder zu Hause bei ihrer Familie zu sein. Vitalij drückte seine Freude aus und sagte, er hätte nie gedacht, dass es eine solche Freundschaft geben könnte.



Während der Ferien gab es Ausflüge, Feste und Spiele mit den Kindern, und zum Abschluss fand ein Friedensgebet im Freien statt. Die Namen der kriegführenden Länder wurden abwechselnd auf Ukrainisch und Tschechisch vorgelesen. Das gemeinsame Gebet für den Frieden war ein Zeichen für alle, dass niemand vergessen ist.