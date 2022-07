news

Der Sommer von Sant'Egidio in Albanien mit den psychisch Kranken hat den Geschmack der Freiheit

Aus verschiedenen Städten Italiens verbringen über 70 Personen aus der Gemeinschaft den Sommer in Tirana, Kavaje, Elbasan und in einigen Dörfern im Norden des Landes, um mit den Kranken im psychiatrischen Krankenhaus und den älteren Menschen und Kindern in einigen Einrichtungen eine Freundschaft zu erneuern, die seit mehr als 30 Jahren besteht und auch in der schwierigen Zeit der Pandemie treu geblieben ist.



Die ersten waren die Freunde und Freundinnen mit psychischen Erkrankungen, die in den Heimen in Tirana und Kavaje leben. Dieses Jahr gab es neben dem traditionellen Urlaub am Meer auch mehrere Wochenenden in den Bergen von Dajti, einem waldreichen Gebiet. Eine besondere Freude war die Ankunft von G. in den ersten Julitagen im roten Haus in Tirana, der im Alter von 18 Jahren in die psychiatrische Klinik in Elbasan eingeliefert worden war und dort 10 Jahre verbracht hatte, weil er weder Familie noch Zuhause hatte. In den letzten zwei Jahren wurden 11 Personen aus dem Krankenhaus entlassen und in die Häuser der Gemeinschaft aufgenommen, zwei Männer und neun Frauen: Eine von ihnen konnte nach einem Aufenthalt in Kavaje zu ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern zurückkehren, während eine andere als Hilfsköchin in einem Altenheim zu arbeiten begann und Anfang dieses Monats zur Qualifizierung ihrer Arbeit einen regionalen Kochkurs in Durres besuchte.



Es gibt viele Geschichten von Befreiung, Erlösung und Integration, die wir gemeinsam in den "Roten Häusern" erlebt haben. Auch dank der Unterstützung und der Zusammenarbeit mit dem albanischen Gesundheitsministerium sind diese Häuser zu einem alternativen Modell für die Einweisung von Patienten in psychiatrische Krankenhäuser geworden, die es immer noch im Lande gibt, und stellen vor allem für viele andere, die darauf warten, eine Hoffnung auf ein neues mögliches Leben dar.