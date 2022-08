news

#santegidiosummer der Jugend für den Frieden ab August im Flüchtlingslager Schisto in Athen

Es werden Schulsachen benötigt, aber auch Lebensmittel für Menschen, die normalerweise kaum genug für eine Mahlzeit zusammenbekommen, sowie ein Kleinbus für den Transport der Kinder zu den Aktivitäten und wieder zurück ins Lager. Um zu helfen, können Sie online oder durch Überweisung spenden: Sie werden den vielen Kindern von #Schisto einen unvergesslichen Sommer schenken!

Die ersten Jugendlichen der Jugend für den Frieden aus Rom und Deutschland kommen in Athen an.



Nach einem vorbereitenden Wochenende beginnt heute die Summer-School mit den Kindern aus dem Lager Schisto, es ist ein offizielles Flüchtlingslager am Stadtrand von Athen in der Nähe des Hafens Piräus.

In den nächsten drei Wochen werden Jugendliche ehrenamtlich Tage für die Kinder im Lager gestalten und ihnen einen Sommer im Zeichen der Freundschaft und der schulischen Bildung schenken.



Viele der Ehrenamtlichen haben den Kontakt mit den Freunden aufrecht erhalten, die sei im vergangenen Jahr im Flüchtlingslager Eleonas kennengelernt haben und die jetzt nach Schisto umgesiedelt wurden. Nach dem Einsatz im Winder werden diese Tage zu einer Gelegenheit eines Wiedersehens, sodass man Neuigkeiten über das Leben austauscht, das leider immer noch im Flüchtingslager stattfinden muss.



Die Ehrenamtlichen haben eine Kollekte durchgeführt, um sich selbst zu finanzieren, denn sie brauchen einen Bus, Schulmaterial und Lebensmittel für ihre Freunde, die sich nicht einmal genügend zum täglichen Essen leisten können.



Über die sozialen Medien der Gemeinschaft Sant'Egidio und der Jugend für den Frieden gibt es immer wieder Information über den Einsatz.

Unterstützen Sie die Aktivitätetn der Jugend für den Frieden durch eine ONLINE-SPENDE



SPENDE BEI FACEBOOK

Spende durch Überweisung:

Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. - LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "Flüchtlingshilfe"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben

„Im Sinne unserer Förderer verwenden wir die Spenden für vergleichbare Projekte, wenn das dargestellte Projekt ausreichend finanziert ist“:

Eine wiederkehrende Spende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinschaft Sant'Egidio e.V. gekündigt werden.