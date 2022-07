news

Die Probleme des Planeten gehen uns alle etwas an. Leitartikel von Marco Impagliazzo

In Nuova Sardegna

Die übermäßige Hitze der letzten Wochen, die Brände, die immer größere Teile Italiens und Europas verwüsten, das Abschmelzen der Gletscher, der Wassermangel in unseren Flüssen und Seen und die Verschmutzung der Luft und der Meere sind allesamt Ausdruck eines noch nie dagewesenen Klimanotstandes. Die ökologische Krise betrifft alle, sie ist nicht länger ein Phänomen, dessen Folgen nur in den ärmsten Ländern dramatisch sind. Zu lange haben wir uns etwas vorgemacht, indem wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben. Afrika ist immer mehr zur Wüste geworden, und wir Europäer waren abgelenkt.

In Wirklichkeit zeigt diese Krise unzweifelhaft, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind und dass eine nachhaltige Zukunft nur durch den Dialog zwischen allen erreicht werden kann. Die Probleme der Erde sind an sich schon ein dringender täglicher Aufruf, das Bewusstsein für die Einheit der gesamten Menschheitsfamilie zu schärfen und den Geist der Zusammenarbeit und des Dialogs zu entwickeln. Doch trotz der Dringlichkeit der ökologischen Krise ist es so schwierig, einen Dialog herzustellen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen und eine gemeinsame Umweltpolitik zu fördern. Manchmal fehlt das Gefühl für ein gemeinsames Schicksal. Aber die Erde selbst weist als gemeinsames Haus auf die gemeinsame Bestimmung der verschiedenen Völker hin. Erde und Himmel stehen für die Einheit der Menschheit.

Woher kommt die Unfähigkeit, auf die Klagen der Erde zu hören und die Zeichen der Zeit, die die ökologische Krise offenbaren, zu deuten? Sie rührt daher, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, von jenem Anthropozentrismus, der paradoxerweise die technische und wirtschaftliche Vernunft weit über die Wirklichkeit selbst gestellt hat. Papst Franziskus schrieb in Laudato si': "Das technokratische Paradigma tendiert auch dazu, die Wirtschaft und die Politik zu beherrschen. Die Wirtschaft nimmt jede technologische Entwicklung im Hinblick auf den Ertrag an, ohne auf mögliche negative Auswirkungen für den Menschen zu achten."

Wenn man das menschliche und persönliche Maß der Begegnung mit dem Schmerz der verwundeten Frau und des verwundeten Mannes verloren hat, wird man dann überhaupt den Schmerz der Erde spüren und die ökologische Frage für die künftigen Generationen stellen? Die Natur rebelliert gegen die wahnsinnige Arroganz bei "Teilen" der Menschheit, die sie in jeder Hinsicht verbiegen und zwingen wollen, indem sie sie für die Verfolgung ihrer eigenen unmittelbaren Interessen ausbeuten. Der Papst fährt fort: "Alles ist miteinander verbunden. Wenn sich der Mensch für unabhängig von der Wirklichkeit erklärt und als absoluter Herrscher auftritt, bricht seine Existenzgrundlage selbst zusammen." Deshalb muss der ewige Streit zwischen den Verfechtern der Innovation und denjenigen, die nichts verändern wollen, unbedingt beendet werden.

Es bedarf konkreter Lösungen, damit die Bedürfnisse aller nicht die Bedürfnisse einiger verdrängen oder umgekehrt. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass niemand sich selbst retten und behaupten kann, in einer kranken Welt gesund zu bleiben. Angesichts von Ungerechtigkeit und Ungleichheit muss eine realistische Entwicklungsalternative vorgeschlagen werden, die versucht, Mensch und Natur gemeinsam zu schonen. Suchen wir den Weg zur Begegnung der verschiedenen Sensibilitäten im Namen einer Spannung zur Gleichheit, die nicht abstrakt ist, sondern auf dem realen Leben der Menschen und der Natur beruht.

Wenn das Wirtschaftssystem geändert werden muss (aufgrund der durch die Globalisierung verursachten Ungleichheiten und Verarmung), kann dies nur von einer neuen Idee der Nachhaltigkeit ausgehen, die zu einem kollektiven Wert wird und nicht nur ein individuelles, nischen- oder sektiererisches Recht bleibt. In Bezug auf die Umwelt ist das, was gebraucht wird, nicht das, was "mir passt, was mich und meinen Seelenfrieden nicht stört". Was wir brauchen, ist das, was gut für alle ist, insbesondere für die Ungeborenen. In diesem Sinne muss die Erhaltung des Planeten für alle Menschen oberstes Gebot sein.

In gleicher Weise müssen die globalen Fragen des Friedens, der Migration oder der Entwicklung angegangen werden. Für all dies ist es notwendig, konkret vor Ort zu arbeiten, Bündnisse in der Gesellschaft zu suchen, Ideen anzubieten: Dies kann nur geschehen, indem man sich wirklich auf den Boden der Politik begibt, die als "Berufung" für den Zusammenhalt und das Zusammenleben erlebt wird.

(Marco Impagliazzo)