Afrika leidet unter dem Krieg in der Ukraine. In Malawi und Mosambik nimmt die Armut zu. Leitartikel von Andrea Riccardi

Der Krieg in der Ukraine ist weit entfernt von Afrika, das ich kürzlich besucht habe: Malawi (18 Millionen Einwohner, 90 % der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, eines der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas), Mosambik (31 Millionen Einwohner, die Hälfte in extremer Armut, 85 % Bauern). Der Krieg in Europa macht sich dort bereits bemerkbar. Steigende Kraftstoffpreise führen zu Streiks in Mosambik. Jeder merkt den Anstieg der Preise. Ein Sandwich ist kleiner geworden. In einigen Gebieten Malawis und Mosambiks ist die Gefahr des Hungers spürbar, insbesondere für die Ärmsten und die älteren Menschen. Wie in weiten Teilen Afrikas ist die Altersarmut groß, da es kein Sozialversicherungssystem gibt. Ältere Menschen sind in allem von ihrer Familie abhängig, sofern sie eine haben.



Malawi, das ganze Land, blickt mit Angst in die Zukunft. Im Jahr 2012 gab es eine Hungersnot, die 3.000 Todesopfer und viel Leid verursachte. In der globalen Welt sind wir alle miteinander verbunden, und die Folgen des Krieges in der Ukraine sind aus der Ferne zu spüren. Die Covid-19-Pandemie hat sich bereits auf den Handel auf der Straße ausgewirkt, der für viele Menschen in diesen Ländern eine Lebensgrundlage darstellt. Maputo, die Hauptstadt Mosambiks, die ich schon oft besucht habe (seit sie 1984 von einer Hungersnot heimgesucht wurde), wächst ständig, mit neuen Gebäuden, viel Verkehr, neuen Geschäften. Die Wirtschaft entwickelt sich, aber der Wohlstand gehört zu wenigen.



Der Frieden zwischen der FRELIMO (damals die einzige Regierungspartei, die den Befreiungskrieg gegen den portugiesischen Kolonialismus führte) und der RENAMO-Guerilla wurde vor 30 Jahren, am 4. Oktober 1992, nach langen Verhandlungen in Sant'Egidio unterzeichnet. Matteo Zuppi und ich waren Vermittler. Viele Jahre lang herrschte Frieden im Land. Heute ist im Norden neben großen natürlichen Reichtümern leider auch ein islamistischer Guerillakrieg entstanden, den die Regierung nicht besiegen kann. Sie terrorisiert die Bevölkerung mit Gewalt und Massakern. Fast 900.000 Mosambikaner haben ihre Heimat verlassen und sind in Pemba und anderswo voller Verzweiflung eng aufeinander gedrängt, da es keine wirklichen Aufnahmelager und kaum Hilfe gibt. Dieses große Leid scheint weit entfernt vom hektischen Maputo. Aber auch das ist Mosambik. Beira, eine Stadt, in der Portugal seine urbanen Spuren hinterlassen hat und die am Indischen Ozean liegt.



Die große Herausforderung ist der steigende Meeresspiegel. Im Jahr 2019 wurde die Stadt vom heftigen tropischen Wirbelsturm Idai heimgesucht, der große Zerstörungen anrichtete. Ich besuchte einige Häuser, die im Rahmen einer Solidaritätsinitiative für ältere Menschen wieder aufgebaut wurden. Eine von ihnen, Helena, sagt mir: "Ich fühle mich wie ein Mensch, weil ich ein Dach über dem Kopf habe". Ich bin beeindruckt, dass sie in ihrem kleinen Haus, auf das sie stolz ist, fünf Kinder, ihre Enkelkinder und andere aufgenommen hat. Was sollen sie essen? Man ist nie so arm, um einem anderen zu helfen, der noch ärmer ist... Ich treffe AIDS-Patienten, die in den Dream-Zentren in Mosambik und Malawi behandelt werden: Der große Sieg vor 20 Jahren bestand darin, eine Behandlung wie in Europa einzuführen, während die internationalen Organisationen behaupteten, dass dies in Afrika nicht möglich sei, weil die Afrikaner nicht in der Lage seien, die Behandlungsvorschriften einzuhalten. Eine beschämende Politik, die die Ungleichheit gegenüber dem globalen Norden sanktioniert. Für die Afrikaner, so sagten sie, reiche bloße Prävention aus, und für Kranke ohne Behandlung war dies ein Todesurteil. In Mosambik und Malawi pulsiert das Leben. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die leben und eine bessere Zukunft suchen. In Beira besuche ich das Grab (ein kleines Kreuz auf dem Boden und das ist alles) von Bischof Jaime Gonçalves, dem Friedensvermittler in Rom. Er war der erste, der davon träumte. Die Welt braucht Frieden. Und Afrika braucht immer noch Träume.