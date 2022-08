news

2. August: Gedenktag an den Porajmos, die Vernichtung der Roma und Sinti in Auschwitz

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Seit einigen Jahren gibt es den Roma-Genozid-Gedenktag, um des Völkermords an den Roma und Sinti während des Zweiten Weltkriegs zu erinnern, der in der Sprache der Roma als Porrajmos (Verschlingen) oder Samudaripé (Ausrotten) bezeichnet wird und dem eine halbe Million Menschen zum Opfer fielen.

Piero Terracina, ein Überlebender von Auschwitz und direkter Zeuge der Liquidierung des Zigeunerlagers, erinnert sich an die Nacht des 2. August 1944: "Ich war eingesperrt und es war Nacht. Es gab eine Ausgangssperre, aber ich habe alles gehört. Mitten in der Nacht hörten wir deutsches Geschrei und Hundegebell, sie gaben den Befehl, die Baracken des Zigeunerlagers zu öffnen, von dort kamen Schreie, Weinen und ein paar Schüsse. Plötzlich, nach mehr als zwei Stunden herrschte nur noch Stille und aus unseren Fenstern sahen wir kurz darauf der Schein der hohen Flammen des Krematoriums. Am Morgen war der erste Gedanke, zum Zigeunerlager zu schauen, das völlig leer war, es herrschte nur Stille und die Fenster der Baracken schlugen hin und her."

Viertausend Menschen, zumeist Frauen und Kinder, wurden in den Gaskammern getötet; sie gehörten zu den 23.000 Roma und Sinti (Zigeuner, wie sie in den Dokumenten genannt wurden), die nach Auschwitz deportiert wurden.



Das Gedenken an den Porrajmos ist eine Gelegenheit, um über das Böse nachzudenken, das durch rassistische Ideologien hervorgerufen wird, die den Boden für Diskriminierung und Vernichtung in den Konzentrations- und Vernichtungslagern bereiteten. Es ist eine Geschichte der Verachtung und Verfolgung der größten Minderheit in Europa und eine Wunde auf dem europäischen Kontinent, die das Gewissen aufrüttelt und die Frage stellt, wie viele gewalttätige Worte und Haltungen sich noch immer gegen die Roma wenden und wie weit eine vollständige Integration in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohnen dieser sehr jungen Minderheit auf sich warten lässt, die noch immer hauptsächlich aus Minderjährigen besteht.



MEHR INFORMATIONEN>>