Gedenkgottesdienst für Crispo, ein Straßenkind, das auf dem Friedenhof von Akwa lebte

In Douala, der wirtschaftlichen Hauptstadt Kameruns, leben viele Kinder und Jugendliche auf der Straße. In Akwa, dem historischen Zentrum der Stadt, schlafen einige von ihnen, die nicht wissen, wo sie übernachten sollen, zwischen den Gräbern auf dem kleinen Friedhof des Viertels. Eine sehr schwierige Situation, vor allem während der Regenzeit, die gerade im Gange ist.



Chrispo, der von allen Bamenda genannt wird (nach dem Namen einer englischsprachigen Stadt des Landes), hat es nicht geschafft und wurde vor einigen Tagen morgens leblos aufgefunden. Die Gemeinschaft Sant'Egidio, die sich seit einigen Wochen um diese jungen Menschen kümmert, hat einen Gedenkgottesddienst in der nahe gelegenen Universitätskapelle für ihn gefeiert: "So darf man nicht mitten in der Stadt leben und sterben. Man muss die Augen und Herzen öffnen und Mitgefühl zeigen." Am Ende wurden auch einige Geschenke an die Straßenkinder, die Freunde von Chrispo, verteilt, die an der Liturgie teilgenommen haben: Pullover, um sich vor der feuchten Kälte dieser Tage zu schützen, die zusammen mit der begonnenen Freundschaft auch die Hoffnung auf eine andere Zukunft darstellen.