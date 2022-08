news

Sant'Egidio unterstützt die Opfer des Brandes in Matanzas

Die Gemeinschaft Sant'Egidio in Kuba zeigt Solidarität und nimmt Anteil an der Trauer der Familien der Opfer und derjenigen, die bei dem verheerenden Brand in Matanzas bisher verschwollen sind. Wir beten für all die Menschen, die ihr Leben riskieren, um das Feuer einzudämmen, für das Gesundheitspersonal und für alle befreundeten Länder, die ihre Hilfe angeboten haben.



Am Freitagabend brach in Matanzas, an der Nordküste Kubas, etwa hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Havanna, ein gewaltiges Feuer aus, das durch einen Blitzeinschlag in ein riesiges Erdöllager verursacht wurde. Die vorläufige Bilanz lautet: ein Toter, 17 vermisste Feuerwehrleute, über 120 Verletzte und etwa zweitausend evakuierte Menschen. (QUELLE: AGENTUR SIR)