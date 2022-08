news

Durch den Hass in den sozialen Medien kommt es zu grausamen Verbrechen. Artikel von Marco Impagliazzo in La Nuova Sardegna

Der Tod von Alika, einem nigerianischen Straßenverkäufer, der am 29. Juli in Civitanova Marche auf barbarische Weise ermordet wurde, während er versuchte, den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen, muss uns zum Nachdenken über das Geschehen im Herzen Italiens anregen.

Wir können nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre, und diesen Mord als einfache Tat eines Verrückten betrachten, den wir bald vergessen, um zu unseren täglichen Aufgaben zurückkehren zu können. Als Alika zu Tode erstickte, griff niemand ein, um ihn zu retten, während jemand stattdessen Zeit fand, die Gewalt zu filmen.

Wohin ist die Menschlichkeit in dieser Straße in einer ruhigen Stadt in den Marken gesunken? Es verändert sich etwas in unserer Gesellschaft, etwas, das von "innen" kommt und nicht von "außen". Es ist das Bild eines Italiens, das Gefahr läuft, seine Haut zu wechseln, ohne sich dessen bewusst zu sein. Woher kommen diese Gewalt und dieser Zynismus?

Zu lange haben wir geglaubt, dass Worte nicht viel zählen, oder besser gesagt, nur gültig sind, wenn sie gerufen werden, um wahrgenommen zu werden, oder, was häufiger der Fall ist, wenn sie gegen jemanden gerichtet sind. Vor allem gegen diejenigen, die "anders" erscheinen, in erster Linie Migranten, die oft nur wegen ihrer Anwesenheit als "Feinde" wahrgenommen werden, abgesehen von ihren Geschichten, die oft aus Leid und ihren Lebensbedingungen bestehen. Stattdessen zählen Worte, und wie.

Es genügt, einen Ausflug ins Internet zu machen, um allzu oft auf Hasspredigten zu stoßen, die das Ergebnis einer Kultur der Verachtung sind, die keine wirkliche Grundlage hat, aber durch ihre bloße Präsenz im Internet legitimiert wird. Dort werden allzu oft die "Monster" geboren, die wir aus unserem Horizont vertreiben wollen. Hier liegen die Wurzeln für ein Leben als anonymer Zuschauer, der oft nicht in der Lage ist, das Reale vom Virtuellen zu unterscheiden, wie in Civitanova, wo ein Mann tatsächlich starb.

Die Ermordung von Alika wurde in dieser Mischung aus Hasspredigten und dem Verschwinden der Solidarität geboren, für die oft die sozialen Medien verantwortlich sind.

Damit aufzuhören, zu sagen, dass man nicht damit einverstanden ist, den anderen als Feind zu betrachten, ist daher die erste Geste, um die humanistische Kultur, aus der wir stammen, auf der Italien und Europa gegründet wurden und auf der unsere Institutionen aufgebaut wurden, nach der schrecklichen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Shoah entschiedener und deutlicher wiederzuentdecken.

Eine Kultur, die Barmherzigkeit und Mitgefühl kennt, ist in der Lage, alle am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft zu beteiligen. Deshalb entscheidet sie sich dafür, diejenigen, die anders zu sein scheinen, nicht auszugrenzen, sondern zu integrieren, und schätzt ihren Durst nach Integration. Es genügt, sich die Schule als eine große Sporthalle vorzustellen, in der europäische Kinder und Kinder von Neueuropäern ohne Unterschiede zusammen trainieren.

Als zweite Geste ist es notwendig, über den Schein hinauszugehen und die "wahre" Realität zu betrachten, die uns von Menschen und Familien erzählt, die aus Ländern stammen, über die wir noch wenig wissen, die aber jetzt Teil unserer europäischen Landschaft sind: einige von ihnen sind bereits Staatsbürger, während eine weitere Gelegenheit verpasst wurde, die Staatsbürgerschaft durch das ius scholae für Minderjährige einzuführen, die in Italien als Kinder ausländischer Staatsbürger geboren wurden und einen Schulabschluss erreicht haben.

Am Samstag nahm in Civitanova eine große Gruppe von Vereinen an einer Demonstration der Solidarität mit der Familie von Alika und gegen jeglichen Rassismus teil. Es war eine Möglichkeit, dieser humanistischen und positiven Kultur, die wiederbelebt werden muss, eine Stimme zu geben. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Zivilgesellschaft kann mit gutem Beispiel vorangehen. Sie kann und muss Institutionen und politische Kräfte heute mehr denn je - im Wahlkampf - durch Unbeweglichkeit oder, schlimmer noch, durch Instrumentalisierung in Versuchung führen.

Vermeiden wir in der Zwischenzeit den Tod des Mitleids und des Mitgefühls gegenüber den Schwächsten, zeigen wir unsere Solidarität mit denen, die Gegenstand der Verachtung sind, vermehren wir Worte und Gesten der Aufmerksamkeit gegenüber den Schwächsten, um der Kultur des Feindes, die eine Kultur des Todes ist, das Wasser abzugraben.



(Marco Impagliazzo)