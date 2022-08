news

In Albanien ist Sant'Egidio bei den Patienten im psychiatrischen Krankenhaus "Sadik Dinci" von Elbasan

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Im Innenhof des psychiatrischen Krankenhauses sitzt Gerta neben Xhulia. Gerta ist eine schöne, über 80 Jahre alte Frau mit einem ausdrucksstarken, faltigen Gesicht: "Nach dem Tod meines Bruders", flüstert sie unter Tränen, "besucht mich niemand mehr." Xhulia hat nie ein Zuhause gehabt: Mit achtzehn Jahren musste sie das Waisenhaus verlassen, ohne eine Familie zu finden: Wenn sie die Noten italienischer Musik hört, lächelt sie und stürzt sich in einen wilden Tanz.



Gerta und Xhulia sind zwei der 320 Männer und Frauen, die im psychiatrischen Krankenhaus "Sadik Dinci" in Elbasan, Albanien, untergebracht sind. In diesen Wochen werden sie von Freunden der Gemeinschaft besucht. Dank der Mitarbeit des Pflegepersonals waren es intensive Tage mit Malworkshops, Festen und Freundschaften: Selbst diejenigen, die die Stationen nicht verlassen konnten, wurden mit einem Kuchen und einem Gitarrenständchen unter den vergitterten Fenstern empfangen: "ju duam shumë" ("wir lieben dich") war auf dem für sie vorbereiteten Transparent zu lesen.



Der intensivste Moment war das Gebet für die Kranken zusammen mit sechzig Freunden aus dem Krankenhaus, die in den Innenhof hinabsteigen konnten, um all derer zu gedenken, die von Krankheit und Gebrechlichkeit betroffen sind. Gerta zündete ihre Kerze an und drückte dann sanft die Hand von Camilla, einer Universitätsstudentin aus Genua: "Wir müssen beten, denn das ist die einzige Möglichkeit, die Hoffnung nicht zu verlieren.