Gebet im Zeichen der Solidarität in Lima mit den Kindern, die bei dem Großbrand ihre Wohnungen verloren haben

In Cercado, einem Arbeiterviertel im Zentrum von Lima, gibt es eine Ansammlung kleiner Holzhäuser, in denen die ärmsten Familien der Schule des Friedens leben. Die Schwächsten haben unter der Pandemie gelitten, mussten den Schmerz über den Verlust von Angehörigen und Freunden durch Covid-19 hinnehmen. In diesen schwierigen Zeiten beschädigte am 1. August ein Brand mehrere Häuser in einer engen Gasse in der Nähe der Bahngleise, in der viele Kinder der Escuela de la Paz leben.



Daraufhin hat die Jugend für den Frieden einen Hilfsaufruf gestartet und viele Menschen aus der Nachbarschaft haben lebensnotwendige Dinge und Unterkünfte zur Verfügung gestellt, um die kalten Winternächte im August zu überstehen: Lebensmittel, Medikamente, Kleidung. Am Sonntag, dem 7. August, fand ein Gebet mit Familien und Freunden statt, und es wurde erste Hilfe verteilt. Diese konkrete Solidarität hat alle bewegt: Diese kleinen Gesten waren die Frucht einer langjährigen Freundschaft, an der viele Menschen beteiligt waren, angefangen bei den Jüngsten.