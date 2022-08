news

Solidarität am Fest Maria Himmelfahrt auf Zypern, in den Zelten wird mit den Flüchtlingen aus dem Lager Pournara gebetet und gefeiert

Unter den Zelten der Freundschaft wird mit Flüchtlingen im Lager Pournara auf Zypern gebetet und gefeiert. Nach der schönen Liturgie, die der maronitische Bischof Msgr. Selim Sfeir am Samstag, dem 13. August, zelebrierte, versammelten sich am 15. August, dem Fest Maria Himmelfahrt, erneut etwa 200 Menschen zur Messe. Lieder und Gebete in verschiedenen Sprachen, große Emotionen bei allen.



Und am Ende der Liturgie gab es nach einer "Tradition" von Sant'Egidio Melonen zum Fest.