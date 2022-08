news

"Setzt euch für den Frieden ein!" Kardinal Matteo Zuppi besucht Mosambik und trifft die Gemeinschaften von Sant'Egidio

Anlässlich des 30. Jahrestages des 1992 in Rom unterzeichneten Allgemeinen Friedensabkommens besuchte Kardinal Matteo Zuppi vom 10. bis 13. August Mosambik. Zu den Höhepunkten des Besuchs gehörte das Treffen mit Präsident Nyusi, der in Don Matteo als einen der engen Freunde des Landes bezeichnete und seine Dankbarkeit für das zum Ausdruck brachte, was die Gemeinschaft Sant'Egidio für den Frieden getan hat und durch die vielen über das ganze Land verstreuten Gemeinschaften und die Betreuung der Kranken mit dem DREAM-Programm auch heute noch tut.



In der Kathedrale von Maputo fand eine Konferenz mit dem Titel "30 Jahre Frieden, ein Vermächtnis für die Zukunft" statt. An dieser Veranstaltung nahmen viele politische und religiöse Vertreter des Landes sowie zahlreiche Menschen teil.



In der Kirche der Gemeinschaft, die dem Heiligen Johannes Paul II. geweiht ist, traf Don Matteo die Gemeinschaft von Maputo. Es war ein sehr freudiges Treffen mit den Erwachsenen und auch vielen jungen Menschen, die den Krieg nicht erlebt haben, sondern die Frucht des Friedens sind und im Geiste des Evangeliums den Armen dienen, vor allem mit der Schule des Friedens und den Kindern, die auf der Straße leben. Don Matteo forderte sie auf, alle Menschen und insbesondere die Armen als Geschwister zu betrachten, als Mitglieder der Gemeinschaftsfamilie und als Hüter und Förderer des Friedens.