Der Krieg in der Ukraine dauert an mit den schmerzhaften Folgen: Sant'Egidio öffnet ein weiteres Zentrum für humanitäre Hilfe in Kiew

Vielleicht verbreitet sich aufgrund der Ferienzeit die Illusion, dass der Konflikt in der Ukraine vorüber ist, doch der Krieg dauer weiter fort. Aus diesem Grund baut die Gemeinschaft Sant'Egidio ihre Unterstützung für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten weiter aus. Am Mittwoch, dem 17. August, wurde im Kiewer Stadtteil Darnitsa ein weiteres Hilfszentrum eröffnet.



Am ersten Tag der Eröffnung des Zentrums trafen mehrere Dutzend Familien ein, die aus dem Donbass, Charkiw und Cherson geflohen waren. Sie alle erhielten Nahrungsmittelhilfe und moralische Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten in einer sehr schwierigen Zeit.



All dies ist das Ergebnis der großen Mobilisierung der Gemeinschaft: Aus Italien und Deutschland wurden lebensnotwendige Güter nach Lemberg geschickt, wo sie von der Koordinierungsstelle im ganzen Land verteilt werden, insbesondere in den Regionen, die am stärksten von den Folgen des Krieges betroffen sind. Zu den Verteilzentren auf ukrainischem Boden gehören neben dem in Lemberg, das 1.200 Pakete pro Monat verteilt, das in Iwano-Frankiwsk, das 3.500 Pakete pro Monat verteilt, und das vor wenigen Tagen eröffnete Verteilzentrum in Kiew.



