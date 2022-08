news

Lernen, in Frieden zu leben: Summerschool für ukrainische Kinder in Warschau

50 überwiegend ukrainische Kinder, aber auch einige aus Afghanistan, Tschetschenien und dem Irak nahmen an der #summerschool teil, die in der ersten Augusthälfte in Warschau mit der Unterstützung einer Gruppe der Gemeinschaft Sant'Egidio aus Livorno stattfand. Jeden Morgen Polnischunterricht, Zeichen- und Theaterworkshops, aber auch Sport, Spiele und Ausflüge in den Wald. Aber vor allem die Möglichkeit, ein paar Tage in einer Atmosphäre der Gelassenheit und Freundschaft zu verbringen.



Die ukrainischen Kinder kommen aus Charkiw, Kiew, Cherson, Mariupol, Saporischschja und Kramatorsk. Es sind Städte, die in den letzten Monaten stark vom Krieg betroffen waren, und haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen: Sie sind weit weg von ihren Vätern und älteren Geschwistern, die in der Ukraine geblieben sind, und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Seit sechs Monaten gehen sie nicht mehr zur Schule und bleiben hauptsächlich in den Aufnahmezentren. In den Tagen der Sommerschule wurden sie ruhiger und fröhlicher. "Sie begannen wieder zu lächeln", so die Organisatoren auf Facebook, "ein Lächeln, das viel bedeutet. Denn diese Kinder haben wirklich gelitten: Sie haben ihr Zuhause verloren und lange Wochen in Kellern und Lagerhallen verbracht, um sie herum nur Gewalt und Zerstörung. Und in ihrem Alter sagen sie, dass sie vor nichts mehr Angst haben".



Vanja, 12 Jahre alt aus Mariupol, fragte: "Warum heißt sie 'Schule des Friedens', wenn jetzt alle kämpfen?" "Man geht in die Schule, um neue Dinge zu lernen. Und jetzt müssen wir alle wieder lernen, in Frieden zu leben". Die Antwort der polnischen Jugendlichen von Sant'Egidio klingt ebenfalls nach einer Verpflichtung.