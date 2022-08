news

Papst Franziskus hat Andrea Riccardi in Audienz empfangen

(ANSA) Papst Franziskus hat heute Vormittag Andrea Riccardi, den Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, in Audienz empfangen. Berichten zufolge ging es bei dem Gespräch unter anderem um die Sorge angesichts des Krieges in der Ukraine, der nun seit sechs Monaten andauert, um die Opfer, die er gefordert hat, und um die Zukunft der Familien, die gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen. Im Hinblick auf die anderen Konflikte, die in verschiedenen Teilen der Welt andauern, wurde die Bedeutung der Rolle betont, die die Religionen für den Frieden spielen können, sowie die Notwendigkeit, die Bemühungen um die Aufnahme von Flüchtlingen durch das System der humanitären Korridore zu verstärken.