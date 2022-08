news

Versöhnung und Abrüstung in der Zentralafrikanischen Republik: mehrere Hundert Kämpfer legen ihre Waffen nieder und verzichten auf Gewalt

Nach mehrmonatigen Verhandlungen und Gesprächen mit den zentralafrikanischen Milizen UPC und Anti Balaka beschlossen 363 Kämpfer, ihre Waffen niederzulegen und der Gewalt abzuschwören.



Gestern traf sich eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio mit ihnen auf dem Gelände der Gendarmerie von Bambari in Anwesenheit des Präfekten der Provinz Ouaka, General Brebondi, und des Regionaldirektors des DDRR (Nationales Entwaffnungsprogramm). Nach einer langen Sitzung verteilte die Gemeinschaft Lebensmittelpakete und andere Hilfsgüter an die ehemaligen Kombattanten.



Dies war ein weiterer wichtiger Schritt zur Versöhnung in der Zentralafrikanischen Republik und insbesondere in der Stadt Bambari, die in der Vergangenheit Schauplatz schwerer Gewalttaten war.