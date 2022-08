news

Sommer in New York mit dem traditionellen Picknick von Sant'Egidio mit den Kindern der Schule des Friedens und den Armen von der Straße

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In New York fand im malerischen Central Park fand das traditionelle Sommerpicknick der Gemeinschaft Sant'Egidio statt. In dem berühmten amerikanischen Park trafen sich die Kinder der School of Peace bei Liedern und Spielen mit alten und neuen Freunden, Obdachlosen und vielen anderen, die gekommen waren, um zu helfen und zu einem schönen Tag der Freundschaft und Ruhe beizutragen.



Eine dringend benötigte und immer sehnlichst erwartete Pause vom anstrengenden und hektischen Leben in New York.