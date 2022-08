news

Sant'Egidio-Summer mit Kindern und Jugendlichen der Peripherie von Abidjan

Auch in der Elfenbeinküste erlebte die Gemeinschaft Sant'Egidio den #santegidiosummer mit verschiedenen Initiativen. Wichtig war vor allem das Sommerlager in Bingerville, am Rande der Großstadt Abidjan, für rund hundert Kinder und Jugendliche aus den Schulen des Friedens und dem Patenschaftsprogramm: vier intensive Tage der Gemeinschaft, in denen nicht nur Freundschaften gepflegt, sondern wichtige Erfahrung für das eigene Leben gemacht wurden.



Die Jugendlichen, die aus verschiedenen Barackensiedlungen in Abidjan stammen, nahmen am Französisch- und Mathematikunterricht, an plastischer Kunst und Tanz sowie an einigen Ausflügen teil. Mit anderen Worten: Es war ein Urlaub mit Spielen und Freizeit, aber auch des Lernens. Ein Besuch im botanischen Park der Stadt vermittelte außerdem einen Einblick in die Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes. Der Initiative ging eine große Vorfreude voraus, nachdem der Covid zwei Jahre lang verhindert hatte, dass sich die Menschen zu einem Sommerurlaub treffen. Nun konnte man gemeinsam viele neue Dinge und die Stadt selbst entdecken, von der die Kinder und Jugendlichen oft nur ihre Vororte kennen. Ein besonderer Dank kam in zahlreichen Anrufen und Nachrichten der Familien der teilnehmenden Kinder zum Ausdruck.